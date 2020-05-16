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Новости
Украина
16 мая 20, 09:03
Из США в Борисполь вылетел рейс с украинцами
самолет
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Эвакуационный рейс в Украину вылетел из Нью-Йорка. Всего на борту самолета находится 72 человека.

Из Соединенных Штатов отправился очередной самолет с гражданами Украины, которые ранее не могли самостоятельно добраться домой. На борту рейса находится 72 гражданина нашей страны. Об этом, в субботу, 16 мая, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

По словам дипломатов, это уже шестой коммерческий спецрейс, который осуществляет авиакомпания Международные авиалинии Украины.

"Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться до своих домов или места обсервации", - отметили в посольстве.

В МИД добавили, что сейчас в период карантина из США в Украину спецрейсами уже доставили более 1700 человек. Более 1200 человек ждут эвакуации.

Ранее дипломаты сообщили, что последний самолет с эвакуированными украинцами из Китая запланирован на 17 мая.
Korrespondent
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