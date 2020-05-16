Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет президент Украины Владимир Зеленский, напоминая, что сегодня украинцы отмечают "особый праздник" - День Европы.

"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день.

В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.

Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - написал президент.