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Новости
Украина
16 мая 20, 14:16
Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас"
Зеленский
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Слова "Украина - это Европа" - не должны стать просто формальным лозунгом, который вспоминают раз в год. Это должно быть частью нашего сознания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет президент Украины Владимир Зеленский, напоминая, что сегодня украинцы отмечают "особый праздник" - День Европы.

"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день.

В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.

Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - написал президент.
censor.net.ua
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