Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 20, 15:54
Ученые дали обнадеживающий прогноз по ситуации с COVID-19
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главное: Специалисты из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского спрогнозировали спад эпидемии COVID в Украине уже к концу текущего месяца

Такой вывод ученые сделали по результатам исследования, проведенного с использованием многослойной нейронной сети.

Команда ученых из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского спрогнозировала спад эпидемии коронавируса в Украине уже в третьей декаде мая.

Как передает пресс-служба КПИ, в ходе исследования, которое было проведено с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation, специалисты пришли к выводу, что с 6 мая эпидемия в Украина вышла на т. н. «плато» ‒ ситуацию, когда в день регистрируется 400-550 новых случаев заражения.

По прогнозу исследователей, этот период продлится до 20 мая, после чего эпидемия пойдет на спад.

«Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии», ‒ заявляют авторы исследования.

А 3 мая 2020 года сообщалось, что в МОЗ Украины озвучили ужасающий прогноз по смертности в случае полной и безоговорочной отмены карантина.
Fraza.ua
Ещё по теме:
В общежитии Житомира зафиксирована вспышка COVID-19
В Киеве 66 случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус. В мире почти 1,5 млн выздоровевших
ВОЗ предупредила о возможности новой вспышки COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Разумков о деоккупации Крыма
noimageЗеленский: "Европа начинается с каждого из нас"
noimageИз США в Борисполь вылетел рейс с украинцами
noimageПоловина комитетов Рады забраковали программу Кабмина
noimageЗа минувшие сутки двое украинских воинов ранены
Лента новостей