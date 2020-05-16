На встрече контактной группы ОРДЛО представят переселенцы

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет с участием переселенцев, которые будут представлять в ходе переговоров интересы ОРДЛО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

- Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса, - сообщил он в ходе видеовстречи с послами стран G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Глава Офиса президента также сообщил, что в ближайшие недели он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

Ермак в ходе встречи с дипломатами отметил, что Украина выполнила все обязательства для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

- Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ, - сказал он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Ожидается, что деньги от МВФ Украина получит двумя траншами по 1,75 миллиарда долларов. Первый – в течение 3-4 недель, второй – до конца года.