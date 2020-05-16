На Донбассе обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ

Патруль миссии ОБСЕ из шести человек обстреляли 15 мая возле неподконтрольного правительству поселка Березовское Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

Недалеко от поселка патруль осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня с помощью БПЛА.

Во время приземления, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, члены миссии увидели в небе два неустановленных боеприпаса, которые взорвались в воздухе. Отмечается, что наблюдатели укрылись в автомобилях.

Также в отчете сообщается, что российские наемники не пропускают патрули ОБСЕ на контрольно-пропускные пункты в районе линии разграничения, ссылаясь на карантин.