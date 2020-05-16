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Новости
Украина
16 мая 20, 20:49
Саакашвили рассказал о заданиях Зеленского
Саакашвили
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Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни.

Президент Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7, сообщает в субботу, 16 мая, пресс-служба ОП.

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета с реформ. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства.

Напомним, Андрей Ермак провел онлайн-встречу с послами Большой семерки, на которой, в частности, рассказал о роли переселенцев в ТКГ. В этой встрече также участвовал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.
Korrespondent
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