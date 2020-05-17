Обстрелы на Донбассе: ранен украинский боец

На территории зоны Операции объединенных сил российские военнослужащие обстреляли наши позиции, в результате чего пострадал украинский военнослужащий.

- 17 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Авдеевки. Один украинский военнослужащий получил ранения, - сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, противник обстрелял с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Как писала "КП в Украине", 15 мая в Донбассе произошло нападение на сотрудников ОБСЕ. В тот момент шестеро людей на двух машинах находились на западе луганского села Березовское. Они изучали окрестности с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), о чем предупредили стороны заранее. Во время посадки беспилотника по нему выпустили два снаряда.

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Бессрочное прекращение огня на Донбассе должно было начаться 21 июля. Договоренность об этом была достигнута 17 июля в Минске согласована участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Президенты России и Украины также договорились на нормандских переговорах о разведении войск на трех новых участках. В Министерстве обороны сообщали, что Украина и Россия уже определились с новыми участками разведения войск на Донбассе. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы. Полное перемирие военнослужащих планировалось с 1 января.