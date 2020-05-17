Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 мая 20, 10:09
Обстрелы на Донбассе: ранен украинский боец
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Враг дважды нарушил режим прекращения огня.

На территории зоны Операции объединенных сил российские военнослужащие обстреляли наши позиции, в результате чего пострадал украинский военнослужащий. 

- 17 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Авдеевки. Один украинский военнослужащий получил ранения, - сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, противник обстрелял с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Как писала "КП в Украине", 15 мая в Донбассе произошло нападение на сотрудников ОБСЕ. В тот момент шестеро людей на двух машинах находились на западе луганского села Березовское. Они изучали окрестности с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), о чем предупредили стороны заранее. Во время посадки беспилотника по нему выпустили два снаряда. 

***

Бессрочное прекращение огня на Донбассе должно было начаться 21 июля. Договоренность об этом была достигнута 17 июля в Минске согласована участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Президенты России и Украины также договорились на нормандских переговорах о разведении войск на трех новых участках. В Министерстве обороны сообщали, что Украина и Россия уже определились с новыми участками разведения войск на Донбассе. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы. Полное перемирие военнослужащих планировалось с 1 января. 
kp.ua
Ещё по теме:
Военные на Донбассе живут в "красном режиме"
На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет
Сутки в ООС: 15 обстрелов, один боец ВСУ ранен
На Донбассе ранены двое военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский и Ермак посетили "Биківнянські могили". Фото
noimageРазумков про разведение сил на Донбассе
noimageВ Украине День памяти жертв политических репрессий
noimageЭпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 17 мая
noimageСаакашвили рассказал о заданиях Зеленского
Лента новостей