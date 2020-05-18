18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В понедельник, 18 мая, в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа и отмечают День борьбы за права крымских татар. День был установлен Верховной Радой Украины в 2015 году и с тех пор ежегодно отмечается 18 мая.

День учрежден в память о событиях 1944 года. В том году 18 мая началась операция советских властей по депортации крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. За месяц из дома было переселено почти пол миллиона татар. Почти каждый второй ближайшие годы после депортации погиб. Всего за 45 лет они смогли вернуться в свои дома.

В связи с действующими в стране ограничениями из-за эпидемии коронавирса в 2020-м году татары не будут собираться на Майдане Независимости, как это было в предыдущие годы. В то же время на здании Офиса президента и Кабинета министров появятся световые проекции, посвященные памятному дню. А вечером в столице Украины пройдет автопробег памяти жертв депортации. Поэтому всем солидарным организаторы предлагают присоединиться и взять с собой крымско-татарский флаг.

В расписание "Всеукраинской школы онлайн" в этот день добавят специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. В уроке снялись режиссер Нариман Алиев, журналистка Севгиль Мусаева и певица Джамала.

Напомним, Офис президента опубликовал рассекреченные документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году. Это 87 страниц в формате PDF. Среди них переписки людей, сообщающих от смерти или болезнях родственников от голода и ужасных условий, а также высказывающих свое отношение к советским властям.

НКВД, в свою очередь, отчитывается о побегах, заведенных уголовных делах и прибытии "спец.переселенцев" из Крыма. В одном из докладов сказано, что крымские татары доставлены в Московскую область "в целях хозяйственного устройства и трудового использования" на угольных предприятиях.

Читайте также: Блог историка: как Сталин делал Крым российским



Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов передал документы представителям Меджлиса крымско-татарского народа, в частности, Рефату Чубарову. Он сообщил, что Киевский институт судебных экспертиз изучил документы, что дает основания для их передачи в правоохранительные органы.