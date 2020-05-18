Сутки в зоне ООС: Восемь обстрелов, трое раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 мая, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 мая.
Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.
Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены двое сепаратистов и еще двое ранены.
С начала нынешних суток противник не совершал обстрелов.
Напомним, за сутки 16 мая сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда был ранен один украинский военный.