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Новости
Украина
18 мая 20, 08:39
Сутки в зоне ООС: Восемь обстрелов, трое раненых
оос
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Ответным огнем ВСУ были уничтожены два сепаратиста и еще двое получили ранения, утверждают в штабе.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 мая, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 мая.

Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.

Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены двое сепаратистов и еще двое ранены.

С начала нынешних суток противник не совершал обстрелов.

Напомним, за сутки 16 мая сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда был ранен один украинский военный.
Korrespondent
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