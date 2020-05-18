Сутки в зоне ООС: Восемь обстрелов, трое раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 мая, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 мая.

Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Авдеевки (три раза), Водяное, Славное, Невельское, Пески и Новоалександровка.





Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены двое сепаратистов и еще двое ранены.





С начала нынешних суток противник не совершал обстрелов.





Напомним, за сутки 16 мая сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда был ранен один украинский военный.



