Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 мая 20, 08:42
Кулеба - Никто украинцев держать взаперти не собирается
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр отметил, что время открытия границ зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

В ближайшие планы Украины пока не входит открытие границ. Все свои действия Киев будет координировать действия с европейскими странами, которые, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, не откроются раньше 15 июня. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он уверил, что правительство настроено либерально. И при открытии границ Украина будет смотреть, как открываются другие страны и какая реальная ситуация с заболеванием коронавируса в Украине.

- Никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет, — уточнил министр.

Относительно организации рейсов с сезонными работниками Кулеба отметил, что это стало проблемой "исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то там желания правительства что-то ограничить".

- Давайте реально смотреть на вещи. Рынок труда украинцев за рубежом в основном является "серым". Он всех устраивает, все втихаря ездят "бусиками", зарабатывают деньги. Но потом, когда появляются у людей проблемы, когда их права реально нарушаются, то государство должно включаться и спасать их, что мы и делаем. Я абсолютно категорически против какой-либо зарегулированности этого рынка. Меня как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, пребывая на заработках за рубежом, - отметил Кулеба.

В связи с этим он подчеркнул, что на нынешний момент, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал с контрактом и со страховкой, это является "дополнительной защитой прав этих работников".

Напомним, Украина закрыла свои границы в марте этого года. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко,  рассматривая вопрос об открытии границ, в Украине будут ориентироваться на соседнюю Польшу. 

По состоянию на утро 18 мая в мире коронавирусом заболели  4 713 620 человек. На первом месте по коронавирусу США, где зарегистрировано 1 486 757 случаев заражения. Второе место уже неделю занимает Россия (281 752 заболевших), третье – Великобритания (244 995). На четвертом месте уже находится Бразилия (241 080), пятом – Испания (230 698). В Украине заболевших уже 18 291 человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба цитирует мнение экспертов о том, что мир в целом начнет налаживать нормальную жизнь после пандемии коронавируса не ранее сентября. И это отразится на международном авиасообщении.
kp.ua
Ещё по теме:
Россия боится разговоров о Крыме как огня, - Кулеба
Кулеба опроверг получение 87 тыс. грн зарплаты в декабре
Кулеба о подготовке к проведению Нормандского саммита
Опубликованы условия для возобновления работы вещевых рынков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сутки в зоне ООС: Восемь обстрелов, трое раненых
noimage18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
noimageЗеленский и Ермак посетили "Биківнянські могили". Фото
noimageРазумков про разведение сил на Донбассе
noimageОбстрелы на Донбассе: ранен украинский боец
Лента новостей