Кулеба - Никто украинцев держать взаперти не собирается

В ближайшие планы Украины пока не входит открытие границ. Все свои действия Киев будет координировать действия с европейскими странами, которые, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, не откроются раньше 15 июня. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он уверил, что правительство настроено либерально. И при открытии границ Украина будет смотреть, как открываются другие страны и какая реальная ситуация с заболеванием коронавируса в Украине.

- Никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет, — уточнил министр.

Относительно организации рейсов с сезонными работниками Кулеба отметил, что это стало проблемой "исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то там желания правительства что-то ограничить".

- Давайте реально смотреть на вещи. Рынок труда украинцев за рубежом в основном является "серым". Он всех устраивает, все втихаря ездят "бусиками", зарабатывают деньги. Но потом, когда появляются у людей проблемы, когда их права реально нарушаются, то государство должно включаться и спасать их, что мы и делаем. Я абсолютно категорически против какой-либо зарегулированности этого рынка. Меня как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, пребывая на заработках за рубежом, - отметил Кулеба.

В связи с этим он подчеркнул, что на нынешний момент, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал с контрактом и со страховкой, это является "дополнительной защитой прав этих работников".

Напомним, Украина закрыла свои границы в марте этого года. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, рассматривая вопрос об открытии границ, в Украине будут ориентироваться на соседнюю Польшу.

По состоянию на утро 18 мая в мире коронавирусом заболели 4 713 620 человек. На первом месте по коронавирусу США, где зарегистрировано 1 486 757 случаев заражения. Второе место уже неделю занимает Россия (281 752 заболевших), третье – Великобритания (244 995). На четвертом месте уже находится Бразилия (241 080), пятом – Испания (230 698). В Украине заболевших уже 18 291 человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба цитирует мнение экспертов о том, что мир в целом начнет налаживать нормальную жизнь после пандемии коронавируса не ранее сентября. И это отразится на международном авиасообщении.