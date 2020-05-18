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Новости
Украина
18 мая 20, 11:15
После года при власти рейтинг Зеленского опустился ниже 40%
Зеленский и Порошенко
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Если бы во второй тур сегодня вышли те же двое, что и год назад на реальных выборах, результат был бы идентичным, утверждают социологи группы Рейтинг.
Если бы выборы президента состоялись в середине мая 2020 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 39,3% граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.

Результат по всем участникам опроса:

39,3% – Зеленский;
13,9% – Юрий Бойко;
13,3% – Петр Порошенко;
8,6% – Юлия Тимошенко;
5,9% – Игорь Смешко;
<5% – все остальные кандидаты.



Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то результаты выборов, утверждают в Рейтинге, был бы почти идентичен тому, что и год назад: 75% среди избирателей поддержали бы Зеленского, а 25% - Порошенко.

Результат второго тура реальных выборов в 2019 году – 73,2% Зеленский, 24,4% Порошенко.



Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.

Источник: https://news.liga.net/
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