После года при власти рейтинг Зеленского опустился ниже 40%

Если бы выборы президента состоялись в середине мая 2020 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 39,3% граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.





Результат по всем участникам опроса:





39,3% – Зеленский;

13,9% – Юрий Бойко;

13,3% – Петр Порошенко;

8,6% – Юлия Тимошенко;

5,9% – Игорь Смешко;

<5% – все остальные кандидаты.













Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то результаты выборов, утверждают в Рейтинге, был бы почти идентичен тому, что и год назад: 75% среди избирателей поддержали бы Зеленского, а 25% - Порошенко.





Результат второго тура реальных выборов в 2019 году – 73,2% Зеленский, 24,4% Порошенко.













Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.



