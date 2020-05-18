Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.72
USD
26.56
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 мая 20, 11:22
Укрнафта не может вывести 2000 скважин из налогового залога
нефть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Верховный суд решил спор о залоге Укрнафты в пользу налоговиков.
Верховный суд 13 мая удовлетворил кассацию Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и отменил решение судов предыдущих инстанций по делу о налоговом залоге Укрнафты на 3,3 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.

Отмечается, что ранее суды удовлетворили иск Укрнафты и обязали фискалов отменить регистрацию в госреестре залога 2044 скважин на месторождениях в различных регионах, которые были описаны в налоговый залог на 3,3 млрд грн.

Верховный суд решил отказать Укрнафте в удовлетворении иска на основании того, что компания предложила в залог природный газ, но не подтвердила его наличие.

"Офис ОКН ГФС правомерно описал в налоговый залог имущество истца, обнаруженное в соответствии с государственным реестром, и зарегистрировал налоговый залог на это имущество", - говорится в постановлении Верховного Суда от 13 мая.

Согласно судебным материалам, 10 апреля 2018 года Укрнафта получила от фискалов письмо, в котором сообщалось о налоговом долге предприятия на 14,6 млрд грн, в связи с чем было описано имущество на 11,27 млрд грн. Учитывая это, налоговики потребовали предоставить список ликвидных активов для залог на сумму 3,3 млрд грн.

Укрнафта предоставила такой список, в котором указала природный газ в объеме 2,06 млрд кубов общей стоимостью 18,06 млрд грн (речь идет о газе, который Нафтогаз ранее забрал у Укрнафты. - Ред.).

Однако 13 апреля того же года налоговики сообщили, что описали в налоговый залог принадлежащие истцу 2044 скважины на 3,3 млрд грн.

В ходе судебного разбирательства Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что Укрнафта не предоставила актов приема-передачи природного газа, оформленных в соответствии с приказом Нафтогаза, что могло бы служить доказательством наличия у него необходимого залогового имущества.

Источник: https://biz.liga.net/
Ещё по теме:
Верховный суд защитил владельцев гаражей
Верховный суд вынес решение о больничном
ГПУ: Верховный суд не ставил точку в делах Тимошенко
Янукович хочет расширить функции Верховного Суда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кличко рассказал, что откроют в Киеве после 22 мая
noimageКоронавирус. В Украине снизилось число новых случаев
noimageШтормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
noimageМинздрав разрешит открыть пляжи
noimageПосле года при власти рейтинг Зеленского опустился ниже 40%
Лента новостей