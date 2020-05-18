Укрнафта не может вывести 2000 скважин из налогового залога

Верховный суд 13 мая удовлетворил кассацию Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и отменил решение судов предыдущих инстанций по делу о налоговом залоге Укрнафты на 3,3 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.





Отмечается, что ранее суды удовлетворили иск Укрнафты и обязали фискалов отменить регистрацию в госреестре залога 2044 скважин на месторождениях в различных регионах, которые были описаны в налоговый залог на 3,3 млрд грн.





Верховный суд решил отказать Укрнафте в удовлетворении иска на основании того, что компания предложила в залог природный газ, но не подтвердила его наличие.





"Офис ОКН ГФС правомерно описал в налоговый залог имущество истца, обнаруженное в соответствии с государственным реестром, и зарегистрировал налоговый залог на это имущество", - говорится в постановлении Верховного Суда от 13 мая.





Согласно судебным материалам, 10 апреля 2018 года Укрнафта получила от фискалов письмо, в котором сообщалось о налоговом долге предприятия на 14,6 млрд грн, в связи с чем было описано имущество на 11,27 млрд грн. Учитывая это, налоговики потребовали предоставить список ликвидных активов для залог на сумму 3,3 млрд грн.





Укрнафта предоставила такой список, в котором указала природный газ в объеме 2,06 млрд кубов общей стоимостью 18,06 млрд грн (речь идет о газе, который Нафтогаз ранее забрал у Укрнафты. - Ред.).





Однако 13 апреля того же года налоговики сообщили, что описали в налоговый залог принадлежащие истцу 2044 скважины на 3,3 млрд грн.





В ходе судебного разбирательства Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что Укрнафта не предоставила актов приема-передачи природного газа, оформленных в соответствии с приказом Нафтогаза, что могло бы служить доказательством наличия у него необходимого залогового имущества.



