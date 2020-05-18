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Новости
Украина
18 мая 20, 11:36
Минздрав разрешит открыть пляжи
пляж
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Украинские ученые выяснили, что коронавирус гибнет в условиях морских пляжей, а в проточных реках заболеть СOVID-19 – довольно сложно.
Минздрав разрешит открыть пляжи, поскольку исследования украинских ученых подтвердили, что морская вода и солнечное излучение уничтожают возбудителя коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологи и инфекционных заболеваний НАН. Они подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", - сказал он.

Ляшко сообщил, что несмотря на то, что в пресной воде вирус может выжить, по данным ученых, в речках с проточной водой инфицироваться "довольно сложно". Поэтому Минздрав также разрешит открыть и речные пляжи.

Главный санврач подчеркнул, что людям из групп риска (пожилым и с хроническими заболеваниями) не рекомендовано посещать пляжи. Других же отдыхающих главный санврач призвал соблюдать дистанцию минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя.

Ляшко добавил, что персонал пляжей должен будет работать в масках.

Источник: https://news.liga.net/
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