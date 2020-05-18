Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 160 пациентов, выявлено 325 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.





На 08:40 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 325 новых случая заболевания (сутками ранее - 433), 21 человек умер (сутками ранее - 17), выздоровело 160 пациентов (сутками ранее - 210).





На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медиков. Госпитализация понадобилась для лечения 5871 человека, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 240 человек, в том числе для одного ребенка и 21 медика.



