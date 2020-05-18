Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.72
USD
26.56
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 мая 20, 11:40
Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев
коронавирус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 пациентов умерли от болезни
В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 160 пациентов, выявлено 325 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

На 08:40 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 325 новых случая заболевания (сутками ранее - 433), 21 человек умер (сутками ранее - 17), выздоровело 160 пациентов (сутками ранее - 210).

На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медиков. Госпитализация понадобилась для лечения 5871 человека, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 240 человек, в том числе для одного ребенка и 21 медика.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
В Украине новый всплеск заражения коронавирусом
В МОЗ озвучили ужасающий прогноз в случае отмены карантина
Коронавирус в Украине. Число умерших за сутки возросло
В Нью-Йорке выявили много случаев опасного синдрома у детей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кличко рассказал, что откроют в Киеве после 22 мая
noimageШтормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
noimageМинздрав разрешит открыть пляжи
noimageУкрнафта не может вывести 2000 скважин из налогового залога
noimageПосле года при власти рейтинг Зеленского опустился ниже 40%
Лента новостей