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Новости
Украина
18 мая 20, 21:23
С 23 мая планируют пускать наземный транспорт
трамвай
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Киевская городская власть планирует с 23 мая возобновить работу наземного транспорта столицы в полном объеме без ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси. Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Киеве", - сказал он.

По словам Густелева, на данный момент наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешены поездки только по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.
censor.net.ua
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