С 23 мая планируют пускать наземный транспорт

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси. Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Киеве", - сказал он.

По словам Густелева, на данный момент наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешены поездки только по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.