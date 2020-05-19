Когда в Киеве, Днепре и Харькове запустят метро

Кабинет министров Украины позволит восстановить работу метрополитена в городах с 25 мая. При этом сам карантин в стране пока не отменяется. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает «РБК Украина».

«Действие карантина будет продлено, но мы переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. То есть мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. То есть мы откроем возможность проведения службы из расчета: 1 человек на 10 квадратных метров», — заявил Шмыгаль.

По его словам, в Украине снова смогут работать в отеле, но без открытия ресторанов и бассейнов.

«А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью», — добавил премьер.

Ранее в конце апреля сообщалось о том, что киевский метрополитен может частично возобновить перевозки уже 31 мая. Полноценный же запуск «подземки» запланирован на июнь.