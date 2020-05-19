Больше всего зараженных за сутки в Киеве и Львовской области

По состоянию на утро 19 мая в Украине коронавирусом заболели 18 876 человек. За сутки выявили 260 новых зараженных. Больше всего новых случаев Covid-19 подтвердили в Киеве (38) и Львовской области (32). Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

- За сутки заболело 260 человек, выздоровели - 356. Это второй раз за время пандемии, когда выздоровевших больше, чем заболевших, - подчеркнул Степанов.

Данные по регионам:

Волынская область - 635 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 573 случая;

Закарпатская область - 911 случаев;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1235 случаев;

Кировоградская область - 445 случаев;

г. Киев - 2359 случаев;

Киевская область - 1245 случаев;

Львовская область - 1098 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 263 случая;

Одесская область - 784 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1188 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 816 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2742 случая;

Черкасская область - 376 случаев;

Черниговская область - 110 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Ранее Минздраве заявили, что готовы с 22 мая разрешить работу общественного транспорта и открыть детские сады, однако для этого нужно, чтобы ситуация в стране с заболеванием оставалась стабильной и соответствовала разработанным ведомством алгоритму.

По состоянию на утро 19 мая в мире коронавирусом заболели 4 804 167 человек. На первом месте по случаям заражения США, где зарегистрировано 1 508 598 таковых. Второе место уже неделю занимает Россия (20 678 заболевших), третье – Бразилия (255 368). На четвертом месте находится Великобритания (247 709), пятом – Испания (231 606).

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Жесткий карантин подходит к концу, мы у самого порога лета со всеми его прелестями. Даже горячую воду начали отключать – как в старые добрые времена. Жизнь возвращается в обычное русло? Увы, нет, говорят медики. Коварный коронавирус не намерен покидать мир людей, и нам придется быть готовым к его атакам.