Гордон вслед за Поклонской взял интервью у Гиркина. видео

Дмитрий Гордон вслед за Натальей Поклонской взял интервью у Игоря Гиркина. Skype-беседа транслировалась на youtube-канале украинского ведущего вечером 18 мая. Анонсируя интервью Гордон назвал "министра обороны" "ДНР" в 2014 году "символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе", человеком, который принес "хаос и раздор" в Украину. Самого же Гиркина в начале разговора ведущий поблагодарил за "мужество" согласиться на беседу.





Соцсети: Дмитрий, вы с ума сошли?





Как и в случае с Поклонской, подписчики Гордона в Фейсбук, мягко скажем, неоднозначно восприняли идею.





Pavel Vladimirovich: Дмитро, ви там зовсім з глузду з'їхали? Завжди подобались ваші інтерв'ю, але таке враження, що з початком єпопеї минулих виборів, в вас вселився якийсь демон ( Вас більше немає для мене!(





Олег Барабаш: …невже ви всерйоз вірите в те, що цей пенсіонер-ФСБшник вам розкаже всю правду? Наверно, он, как Поклонская, расскажет как любит Украину.





Ihor Koloda: Пропаганда терроризма – соучастие.





Александр Шенкевич: Интервью может у Гиркина брать только следователь Интерпола, а также прокуроры и судьи Международного трибунала.





Нашлись и те, кто нашел в интервью пользу.





Евгений Евгений: Идиоты, вы понимаете, что такое журналистика? Я считаю Гордона очень профессиональным. У человека хватает смелости и возможностей развязывать языки таким персонажам, это же круто! Посмотрите на ситуацию с разных точек зрения. Никто ж не навязывает, соглашаться и любить не заставляет.





Черепанская Ирина: Почему оскорбляют Гордона? Он все правильно делает, даже из потока лжи вылазит правда. Мне очень понравилось интервью Поклонской, несколько ее фраз просто шедевральны. Да и ее он раскрыл, как личность, у нее реально в голове вава, а вел он себя как врач психиатр)





О чем сказал Гиркин





Был в Киеве накануне Евромайдана

- Я побывал в Киеве осенью на реконструкции форсирования Днепра "Даєш Київ!" (военно-исторический фестиваль прошел 4 ноября 2013 года, - Авт.) Все три дня в провел в лагере, в сам Киев не заезжал. У меня было много возни с пулеметной техникой. Также я обпеспечивал безопасность, когда привозили афонские святыни, которые до этого возили по России. В Киеве и Симферополе я отвечал за охрану и общую безопасность. В это время я имел возможность проехать по Майдану. Счел возможным отлучиться из монастыря (в Киев мощи привозили в Киево-Печерскую Лавру, - Авт.). Я понимал, почему люди протестуют и кто стоит за этим протестом.





Агентуры среди лидеров Майдана не было

- Не могу сказать, что она вообще там была. Некоторые участники Майдага из "ультраправых" наподобие Корчинского имели плотные связи с АП, минуя спецслужбы.





В Крым приехал для установления контактов

- Я не участвовал в захвате крымского полуострова. Это с вашей с точки зрения захват, а с моей – это воссоединение с одной из ее территорий… Тогда познакомился с Сергеем Аксеновым (так называемый "глава" Крыма", - Авт.) Прибыв в Крым я самостоятельно начал вести работу по установлению контактов на месте… Тогда же я познакомился с Аксеновым. После этого я еще дважды посещал Крым, примерно понимая, что будет...





Еле хватило взрывчатки, чтобы взорвать мост под Славянском

- Я дома не взрывал, естественно. И не хотел этого делать. У меня еле-еле хватило взрывчатки, чтобы взорвать мост под Славянском. Вы не представляете, сколько нужно взрывчатки, чтобы взорвать дома, даже если бы это было нужно.





Мне не ставилась задача захватывать Славянск, Шахтерск или что-либо другое. Я сам спланировал эту операцию от начала и до конца.





На Донбассе с 14 года не был

- Я в Украине и "Донецкой народной республике" ни разу [с 2014 года] не был. Я три раза был в Крыму. Это были сугубо частные поездки с целью отдыха.





Раскритиковал Путина

- Я российский патриот и русский националист в хорошем смысле этого слова. Я человек, который любит свой народ и желаем ему всего самого лучшего, но не относится с пренебрежением к другим народам.





К концу правления Путина фарс в России достиг совершенно, даже не знаю, как назвать. Это цирк на конной тяге.





Я не отвечаю ни за слова Путина, ни Лаврова. Если бы я находился на тех высотах, с каких они это говорят, я бы поступал совершено по-другому и говорил совершенно по- другому. То, что они говорят – уж лучше бы они не говорили никогда.





Если бы я руководил РФ, сейчас бы Украина была в составе России. Полностью, скорее всего.





На момент выхода новости трансляция интервью, которая началась в 18:00, продолжалась. YouTube показывает, что беседа идет 3 часа 40 минут. Еще до конца трансляции к офису издания "Гордон" подтянулись националисты из движения Суспільство майбутнього.