За сутки в Киеве 38 человек заболели коронавирусом

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 38 человек, три пациента умерли. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.





Всего в Киеве 2359 подтвержденных случаев COVID-19, 52 человека умерли, 285 - выздоровели.





За сутки подтверждены 38 новых случаев, восемь из заболевших - медики. Умерло от инфекции три человека, выздоровел 61. Госпитализировано восемь пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.





Больше всего новых заболевших, по семь человек, в Деснянском и Дарницком районах.





Данные по районам:





Дарницкий - 483 заболевших (7 за сутки);





Печерский - 411 (3);





Деснянский - 239 (7);





Днепровский - 217 (2);





Соломенский - 206 (5);





Голосеевский - 195 (4);





Оболонский - 183 (5);





Шевченковский - 158 (2);





Святошинский - 154 (2);





Подольский - 113 (1).



