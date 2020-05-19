За сутки в Киеве 38 человек заболели коронавирусом

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 38 человек, три пациента умерли. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего в Киеве 2359 подтвержденных случаев COVID-19, 52 человека умерли, 285 - выздоровели.
За сутки подтверждены 38 новых случаев, восемь из заболевших - медики. Умерло от инфекции три человека, выздоровел 61. Госпитализировано восемь пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего новых заболевших, по семь человек, в Деснянском и Дарницком районах.
Данные по районам:
Дарницкий - 483 заболевших (7 за сутки);
Печерский - 411 (3);
Деснянский - 239 (7);
Днепровский - 217 (2);
Соломенский - 206 (5);
Голосеевский - 195 (4);
Оболонский - 183 (5);
Шевченковский - 158 (2);
Святошинский - 154 (2);
Подольский - 113 (1).