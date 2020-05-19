В Украину за сутки вернулись 400 граждан из трех стран

За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.





В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. "Лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - отметили в пресс-службе.





Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.



