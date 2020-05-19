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Новости
Украина
19 мая 20, 12:43
В Украину за сутки вернулись 400 граждан из трех стран
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В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира
За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. "Лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - отметили в пресс-службе.

Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Источник: https://news.liga.net/
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