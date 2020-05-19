УЗ может не запустить электрички

За прошлый год и первый квартал 2020 года Укрзалізниця не получила от местных органов власти более 500 млн грн компенсаций за перевозку льготников, что ставит под угрозу возобновление пригородного сообщения после послабления карантина. Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.





Отмечается, что местные власти вернули УЗ около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготникам.





"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина", - отметил Юрик.





В Укрзалізниці напоминают, что по закону о железнодорожном транспорте, убытки от перевозки льготников в электричках должны возмещаться за счет местных бюджетов.





В компании отмечают, что за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников составил 112,3 млн грн (21,8%), долг - 403,4 млн грн. В первом квартале 2020-го ситуация ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн грн (12,8%), долг - 99,1 млн грн.





Крупнейшие должники в этом году: Киев, власти которого не заплатили ничего из 59 млн грн задолженности, Львовская область должна 61,4 млн грн из 68,7 млн грн и Харьковская область - долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.



