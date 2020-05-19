Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня

Минздрав намерен продлить до 22 июня карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, но он будет с ослаблениями. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Сніданок на 1+1.





"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Где-то до 22 июня мы будем продлевать карантин, но он будет адаптивным, со смягчающими мероприятиями", - сказал он добавив, что эпидемия, вероятно, будет находиться на плато.





Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина будет зависеть от динамики эпидемии.





Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет стремительное снижение количества случаев, и тогда карантин будет отменен, - сказал он.



