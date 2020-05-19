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Новости
Украина
19 мая 20, 12:47
Минздрав намерен продлить карантин до 22 июня
Виктор Ляшко
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Главный санврач Ляшко ожидает, что эпидемия коронавируса будет находиться на плато. Он говорит, что до 22 июня будет адаптивный карантин.
Минздрав намерен продлить до 22 июня карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, но он будет с ослаблениями. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Сніданок на 1+1.

"Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Где-то до 22 июня мы будем продлевать карантин, но он будет адаптивным, со смягчающими мероприятиями", - сказал он добавив, что эпидемия, вероятно, будет находиться на плато.

Ляшко подчеркнул, что вопрос отмены карантина будет зависеть от динамики эпидемии.

Все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будет стремительное снижение количества случаев, и тогда карантин будет отменен, - сказал он.

Источник: https://news.liga.net/
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