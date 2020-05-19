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Новости
Украина
19 мая 20, 12:50
В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
погода
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По прогнозам Укргидрометцентра, до выходных на этой неделе будет прохладно.
В Украину сегодня атмосферный фронт с севера принесет дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки пройдут на западе, на севере, в большинстве центральных областей и Харьковской области.

В южной части, Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода.

Вечером в Днепропетровской может появиться дождь, ветер будет с запада, умеренный.

Днем ​​в Украине ожидается + 14, + 20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе + 18, + 24 градуса, на крайнем севере + 9 + 13 градусов. 

В Киеве пройдет дождь, днем ​​+17 градусов, похолодает.

"К выходным прохладная погода удержится. С периодическими дождями", - уточнила Диденко.

Источник: https://news.liga.net/
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