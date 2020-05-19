Украине все сложнее бороться с пропагандой РФ

Украине все сложнее противостоять российской пропаганде в Парламентской ассамблее Совета Европы, так как "появляются такие нарративы как подключение представителей ОРДЛО к переговорному процессу". На это посетовала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишет Укринформ.





"Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик" ("республики" - пропагандистское определение оккупационных администраций РФ на Донбассе, - ред.). Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка?", - сказала она.





По словам Ясько, этот вопрос "вызывает много юридических и политических последствий и рисков", и она не знает, есть ли позитив от этого для Украины на международной арене.





СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).





"Бороться за наши национальные интересы становится все труднее", - подчеркнула глава делегации Украины в ПАСЕ, добавив, что большинство людей в комитетах этой структуры либо пророссийские, либо верят пропаганде РФ, "или просто не знают какой-то информации".





Она резюмировала, что сейчас вопрос консультативного совета "не является больше таким актуальным".



