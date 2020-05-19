Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.07
USD
26.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 мая 20, 12:59
Украине все сложнее бороться с пропагандой РФ
Елизавета Ясько
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российская пропаганда в Европе подпитывается "из-за новостей из Минска", сказала руководитель украинской делегации в ПАСЕ, имея ввиду "совет" с ОРДЛО.
Украине все сложнее противостоять российской пропаганде в Парламентской ассамблее Совета Европы, так как "появляются такие нарративы как подключение представителей ОРДЛО к переговорному процессу". На это посетовала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишет Укринформ.

"Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик" ("республики" - пропагандистское определение оккупационных администраций РФ на Донбассе, - ред.). Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка?", - сказала она.

По словам Ясько, этот вопрос "вызывает много юридических и политических последствий и рисков", и она не знает, есть ли позитив от этого для Украины на международной арене.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

"Бороться за наши национальные интересы становится все труднее", - подчеркнула глава делегации Украины в ПАСЕ, добавив, что большинство людей в комитетах этой структуры либо пророссийские, либо верят пропаганде РФ, "или просто не знают какой-то информации".

Она резюмировала, что сейчас вопрос консультативного совета "не является больше таким актуальным".

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Экс-министр обороны:Ситуация с нефтью – шанс вернуть Донбасс
Открытие границ со странами ЕС до середины лета маловероятно
ФРГ отказалась выводить Nord Stream 2 из-под директивы ЕС
Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
noimageУсловия возобновления авиасообщения с ЕС
noimageВ Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
noimageМинздрав намерен продлить карантин до 22 июня
noimageУЗ может не запустить электрички
Лента новостей