В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 356 пациентов, выявлено 260 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.





На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).





На амбулаторном лечении находятся 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медиков. Госпитализация понадобилась для 5978 человек, из них 234 дети и 671 медик. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 245 человек, из них один ребенок и 21 медик.



