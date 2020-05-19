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Новости
Украина
19 мая 20, 13:01
В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
коронавирус
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На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 пациентов умерли от болезни
В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 356 пациентов, выявлено 260 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).

На амбулаторном лечении находятся 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медиков. Госпитализация понадобилась для 5978 человек, из них 234 дети и 671 медик. Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 245 человек, из них один ребенок и 21 медик.

Источник: https://news.liga.net/
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