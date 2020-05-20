Детсады разрешат открыть с 25 мая, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете", - сказал Ляшко.

Минздрав вынес на общественное обсуждение режим работы детских садов после ослабления карантинных мер. Документ, с рекомендациями опубликован на сайте ведомства в понедельник, 18 мая.





Родители должны будут передавать ребенка воспитателю на улице. Температуру детям будут мерить при входе в помещение и еще раз через четыре часа. Если утром она выше 37,2 градуса или у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, ему придется вернуться домой. Если температуру обнаружили в течение дня, ребенка изолируют, а затем уведомят медиков и родителей. Также при входе в учреждение организуют место для обработки рук антисептиком.





Также предлагается запретить использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, пребывание в уличной обуви внутри помещений, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и со зрителями.





Воспитателям рекомендуют предоставлять приоритет активностям на открытом воздухе, а в помещениях по возможности держать детей на максимальном расстоянии друг от друга. Также стоит ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и персоналом, использование большого количества дополнительного инвентаря, сенсорные занятия и игры.





Новые правила предусматривают и "адаптивное питание", чтобы минимизировать количество детей, которые едят одновременно или одновременно находятся за одним столом.





Наконец, детсад должен будет обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах; дезинфекцию поверхностей и влажную уборку каждые два часа; регулярное проветривание помещений; централизованный сбор средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в разные контейнеры с крышками и одноразовыми пакетами.

Ранее 19 мая под зданием Кабинета министров в Киеве собрались несколько десятков протестующих, которые требовали разрешить работу детских садов в Украине.

