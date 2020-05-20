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Новости
Украина
20 мая 20, 08:38
Кашлять на ветру – разносить коронавирус гораздо дальше
коронавирус
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Даже при легком ветерке концентрация микрокапель слюны может быть значительной далеко от места возникновения кашля, утверждают американские физики

На улице и там, где есть ветер/сквозняк, микрокапельки слюны после кашля или чихания перемещаются значительно дальше, чем рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения "коронавирусное" социальное дистанцирование в два метра. Об этом предупреждают физики из Университета Никосии в статье для журнала Physics of Fluids.

Авторы провели эксперимент с моделированием потока частиц после чихания/кашля: с учетом проекции рта, давления вылетающего воздуха, продолжительности действия, влажности, скорости и высыхания микрокапель, и другого их взаимодействия с окружающим воздухом.

Концентрацию капель и их рассеяние отслеживали по "срезам" пространства перед человеком.

Модель показала, что легкий ветерок 4 км/ч за пять секунд уносит облако микрокапель в среднем на шесть метров от чихающего/кашляющего. Так как частицы понемногу оседают под воздействием гравитации, физики делают вывод: больше всех рискуют попасть в "удаленное облако инфекции" невысокие люди и дети.

Уже при скорости ветра 15 км/ч ту же дистанцию частицы преодолевают примерно за 1,5 секунды.

Авторы пишут, что в ходе эксперимента компьютер обработал миллионы вариаций. Общее время вычислений только в одном случае скорости ветра составило около 1,5 суток при параллельной работе 32 процессоров Intel-Xeon с частотой 3 ГГц.

Ученые подчеркнули: на основании их выводов нужно провести дальнейшие исследования опасности, о которой они предупреждают, и, если она подтвердится коллегами, обновить рекомендации ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса.

Идея исследования появилась, пишут они, после случая с инфицированием многих посетителей ресторана в Гуанчжоу (КНР), где в распространении патогена подозревали систему кондиционирования воздуха.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. 

 На утро 19 мая в Украине заболели (официально) 18 876 человек, 548 умерли, 5632 выздоровели. Ранее ученые выяснили, что капли слюны могут наблюдаться в воздухе после громкой речи до 14 минут. 
liga.net
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