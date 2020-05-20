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Украина
20 мая 20, 08:39
В зоне ООС 10 обстрелов, потерь нет
ООС
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Сепаратисты открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 мая, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 20 мая.

Так, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука (два раза), Красногоровки, Водяного (два раза), Новотошковского (два раза), Крымского и Орехово.

ВСУ отвечали прицельным огнем и, по данным разведки, ранили троих сепаратистов.

С начала нынешних суток противник уже совершил три обстрела – возле Красногоровки и дважды у Богдановки – из 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ не пострадали.
Korrespondent
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