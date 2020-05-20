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Новости
Украина
20 мая 20, 09:57
COVID-19: в Украине возобновился рост заражений
COVID-19
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Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии превысило 19 тысяч.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии превысило 19 тысяч.

В Украине за минувшие сутки подтверждено 354 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 94 заражений больше, чем сообщалось днем ранее. Число новых инфицированных выросло после трех суток снижения, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 20 мая.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии достигло 19 230. При этом 5 955 пациентов уже выздоровели (+323 за сутки) и 564 умерли (+16 за сутки).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 ​​;
  • Днепропетровская область - 849;
  • Донецкая область - 133;
  • Житомирская область - 583;
  • Закарпатская область - 922;
  • Запорожская область - 385;
  • Ивано-Франковская область - 1246;
  • Кировоградская область - 450;
  • Киев - 2410;
  • Киевская область - 1261;
  • Львовская область - 1136;
  • Луганская область - 42;
  • Николаевская область - 264;
  • Одесская область - 792;
  • Полтавская область - 265;
  • Ровенская область - 1217;
  • Сумская область - 164;
  • Тернопольская область - 1089;
  • Харьковская область - 836;
  • Херсонская область - 172;
  • Хмельницкая область - 280;
  • Черновицкая область - 2796;
  • Черкасская область - 381;
  • Черниговская область - 115.

    • Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на коронавирус.

    Ранее стало известно, что в больнице Ровно 33 медика заразились COVID-19. Местные чиновники сообщили, что вспышка произошла из-за того, что не всегда вовремя удается диагностировать болезнь пациента, поступающего в неотложном состоянии.
    Korrespondent
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