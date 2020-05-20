COVID-19: в Украине возобновился рост заражений

В Украине за минувшие сутки подтверждено 354 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 94 заражений больше, чем сообщалось днем ранее. Число новых инфицированных выросло после трех суток снижения, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в среду, 20 мая.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии достигло 19 230. При этом 5 955 пациентов уже выздоровели (+323 за сутки) и 564 умерли (+16 за сутки).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 766 случаев; Волынская область - 676 ​​; Днепропетровская область - 849; Донецкая область - 133; Житомирская область - 583; Закарпатская область - 922; Запорожская область - 385; Ивано-Франковская область - 1246; Кировоградская область - 450; Киев - 2410; Киевская область - 1261; Львовская область - 1136; Луганская область - 42; Николаевская область - 264; Одесская область - 792; Полтавская область - 265; Ровенская область - 1217; Сумская область - 164; Тернопольская область - 1089; Харьковская область - 836; Херсонская область - 172; Хмельницкая область - 280; Черновицкая область - 2796; Черкасская область - 381; Черниговская область - 115.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее стало известно, что в больнице Ровно 33 медика заразились COVID-19. Местные чиновники сообщили, что вспышка произошла из-за того, что не всегда вовремя удается диагностировать болезнь пациента, поступающего в неотложном состоянии.