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Новости
Украина
20 мая 20, 10:13
Адаптивный карантин. Условия работы в офисах
Максим Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.
В офис сотрудников необходимо допускать только после проведения температурного скрининга. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение - исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения - один человек на определенное количество метров", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что все эти рекомендации, которые предоставляет Минздрав, существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19.

Минздрав ранее заявлял, что с 22 мая в Украине вводит адаптивный карантин. Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), проведение церковной службы (не более одного человека на десять квадратных метров).

Также рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это будет позволять эпидемическая ситуация с коронавирусом.

Источник: https://news.liga.net/
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