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Новости
Украина
20 мая 20, 10:14
В Украине создали систему измерения температуры
Устройство
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Компания UARPA запустила в производство тепловизионный измеритель температуры тела, который поможет бороться с распространением коронавируса.
Украинская компания UARPA разработала и запустила в производство тепловизионный измеритель температуры тела, который можно применять в местах массового скопления людей. Об этом сообщил владелец компании Евгений Уткин в Facebook.

Устройство может измерять температуру тела на расстоянии до восьми метров с точностью 0,2 градуса.

“Эталоном служит “чёрное тело” с установленной температурой 36,8, программное обеспечение корректирует, в соответствии с рекомендованными алгоритмами, внешнюю температуру к медицинской”, - пишет предприниматель.

Приборы разработаны для применения в местах массового скопления людей - метро, ТРЦ, проходные бизнес-центров, аэропорты.



Источник: https://biz.liga.net/
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