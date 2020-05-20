В Украине создали систему измерения температуры

Украинская компания UARPA разработала и запустила в производство тепловизионный измеритель температуры тела, который можно применять в местах массового скопления людей. Об этом сообщил владелец компании Евгений Уткин в Facebook.





Устройство может измерять температуру тела на расстоянии до восьми метров с точностью 0,2 градуса.





“Эталоном служит “чёрное тело” с установленной температурой 36,8, программное обеспечение корректирует, в соответствии с рекомендованными алгоритмами, внешнюю температуру к медицинской”, - пишет предприниматель.





Приборы разработаны для применения в местах массового скопления людей - метро, ТРЦ, проходные бизнес-центров, аэропорты.











