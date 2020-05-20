Синоптики предупреждают о заморозках

Атмосферные фронты переместятся вечером на центральную часть Украины, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме временно оккупированного Крыма, 22-23 мая возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.





Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым.





Температура воздуха на юге +15 градусов, днем ​​в Украине предполагается +14, +19 градусов, в южной части и на Закарпатье + 17, + 24 градуса.





В Киеве - днем ​​воздух прогреется до +17 градусов.





Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам, 22-23 мая ночью и утром на севере, западе и в центре - вероятность небольших заморозков.



