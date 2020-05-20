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Украина
20 мая 20, 10:16
Синоптики предупреждают о заморозках
весна
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По прогнозам Укргидрометцентра, 22-23 мая ночью и утром ожидаются заморозки.
Атмосферные фронты переместятся вечером на центральную часть Украины, дожди ожидаются на востоке, в Сумской области и на юге, кроме временно оккупированного Крыма, 22-23 мая возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым.

Температура воздуха на юге +15 градусов, днем ​​в Украине предполагается +14, +19 градусов, в южной части и на Закарпатье + 17, + 24 градуса.

В Киеве - днем ​​воздух прогреется до +17 градусов.

Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам, 22-23 мая ночью и утром на севере, западе и в центре - вероятность небольших заморозков.

Источник: https://news.liga.net/
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