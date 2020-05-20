Зеленский готов к встрече, РФ не выполняет договоренности

Россия не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, но президент Владимир Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате. Об этом заявил первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24.





Он считает, что встречу "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) можно было бы провести в режиме видеоконференции.





"Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря", - отметил Резников.





По его словам, лично предлагал главе российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.





Резников привел в пример недопуск доступ представителей Международного комитета Красного креста к заложникам в ОРДЛО. "К сожалению, Россия не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать", - отметил он.





Министр напомнил, что не договорились и о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться пункты пропуска, которые имеют гуманитарное значение.





"Украина со своей стороны сделала все необходимое", - уточнил Резников.



