Минздрав разрешит детсадам возобновить работу с 25 мая

Возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.





По его словам, открытие дошкольных учреждений относится ко второму этапу выхода из карантина.





"Мы совместили открытие детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения", – сказал Ляшко.





Днем 19 мая у стен Кабинета министров состоялась акция "Родителям - сады!". Ее инициировали родители, которые во время карантина теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми.



