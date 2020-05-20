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Новости
Украина
20 мая 20, 10:45
Минздрав разрешит детсадам возобновить работу с 25 мая
Виктор Ляшко
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В Минздраве анонсировали возобновление работы детских садов после ослабления карантина.
Возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

По его словам, открытие дошкольных учреждений относится ко второму этапу выхода из карантина.

"Мы совместили открытие детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения", – сказал Ляшко.

Днем 19 мая у стен Кабинета министров состоялась акция "Родителям - сады!". Ее инициировали родители, которые во время карантина теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми.


Источник: https://news.liga.net/
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