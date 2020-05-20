Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.06
USD
26.56
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 мая 20, 12:59
Зеленский подводит итоги первого года президентства. ОНЛАЙН
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент рассказал о самых больших вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться в нынешней должности.
Война на Донбассе и пандемия коронавируса стали самыми большими вызовами для президента Владимира Зеленского в первый год его правления. Об этом говорится в его статье для издания New York Times, опубликованной в среду, 20 мая.
 
По его словам, война и дальше подрывает безопасность и стабильность в Европе и Украине и требует дальнейшей поддержки союзников для ее завершения.
 
"Мы возобновили диалог с Россией и это помогло вернуть три корабля и 24 украинских военных, захваченных год назад. Произошло определенное разведения сил на Донбассе. Благодаря обмену 131 украинец смог вернуться домой", - отметил Зеленский.
 
По мнению президента, единственными вариантами для завершения вооруженного конфликта на Донбассе являются дипломатия и диалог, а приоритетом следует считать восстановление встреч в нормандском формате для поиска путей к миру.
 
Он назвал следующим большим вызовом пандемию коронавируса. "Среди этих кризисов мне давало и продолжает давать надежду международное сотрудничество. Мы ожидаем обещанную помощь от МВФ и других для стабилизации экономики страны после пандемии", - заявил президент.
 
Он напомнил об использовании украинских самолетов Ан-225 Мрия для доставки медицинских грузов в ряд стран, отправку украинских врачей в Италию, а также получение помощи для Украины от США, ЕС, Турции и ОАЭ.
 
Зеленский также отметил, что по итогам первого года президентства видит надежду, что вместе получится сделать мир и Украину лучшим местом. "Впереди - долгая дорога", - резюмировал он.
 
Как сообщалось ранее, Зеленский хочет остаться президентом, которого запомнят за построенные дороги. Он, в частности,  пообещал найти 3 млрд долларов на программу по восстановлению мостов по всей стране.
Korrespondent
Ещё по теме:
К ВНО учеников будут готовить на канале “Рада”, - Зеленский
Зеленский: Медицинский груз из Китая распределят по регионам
Зеленский поговорил с президентом Швейцарии по телефону
Зарплаты чиновников будут сокращены, - Зеленский
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утром враг 40 минут обстреливал позиции ВСУ возле Орехово
noimageТКГ проведет срочное заседание – Зеленский
noimageМинздрав разрешит детсадам возобновить работу с 25 мая
noimageЗеленский готов к встрече, РФ не выполняет договоренности
noimageВ Украине за сутки выявлено 354 новых случаев COVID-19
Лента новостей