Зеленский подводит итоги первого года президентства. ОНЛАЙН

Война на Донбассе и пандемия коронавируса стали самыми большими вызовами для президента Владимира Зеленского в первый год его правления. Об этом говорится в его статье для издания New York Times, опубликованной в среду, 20 мая.

По его словам, война и дальше подрывает безопасность и стабильность в Европе и Украине и требует дальнейшей поддержки союзников для ее завершения.

"Мы возобновили диалог с Россией и это помогло вернуть три корабля и 24 украинских военных, захваченных год назад. Произошло определенное разведения сил на Донбассе. Благодаря обмену 131 украинец смог вернуться домой", - отметил Зеленский.

По мнению президента, единственными вариантами для завершения вооруженного конфликта на Донбассе являются дипломатия и диалог, а приоритетом следует считать восстановление встреч в нормандском формате для поиска путей к миру.

Он назвал следующим большим вызовом пандемию коронавируса. "Среди этих кризисов мне давало и продолжает давать надежду международное сотрудничество. Мы ожидаем обещанную помощь от МВФ и других для стабилизации экономики страны после пандемии", - заявил президент.

Он напомнил об использовании украинских самолетов Ан-225 Мрия для доставки медицинских грузов в ряд стран, отправку украинских врачей в Италию, а также получение помощи для Украины от США, ЕС, Турции и ОАЭ.

Зеленский также отметил, что по итогам первого года президентства видит надежду, что вместе получится сделать мир и Украину лучшим местом. "Впереди - долгая дорога", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Зеленский хочет остаться президентом, которого запомнят за построенные дороги. Он, в частности, пообещал найти 3 млрд долларов на программу по восстановлению мостов по всей стране.