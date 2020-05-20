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Новости
Украина
20 мая 20, 13:01
ТКГ проведет срочное заседание – Зеленский
ТГР
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Украинская сторона оперативно отреагировала на заявление сепаратистов "ЛДНР" о повышении боеготовности.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созывает срочное заседание. Об этом сказал во время пресс-конференции Владимир Зеленский в среду, 20 мая.

Так украинская сторона отреагировала на заявление сепаратистов "ДНР" и "ЛНР" о повышении боеготовности сил "республик" из-за якобы агрессивных действий Украины.

"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня из-за заявления господина Пасечника (глава "ЛНР" – ред.) он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", – сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что Кучма просил снять его с поста глава делегации в ТКГ, потому что ему сложно работать после того, как был повышен ее статус.

"Сейчас у нас есть Резников (Алексей Резников, вице-премьер и замглавы делегации в Минске – ред.). Он уже на всех заседаниях. И действительно, Леонид Данилович говорил: "Давайте передадим все мои полномочия господину Резникову"", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что попросил Кучму остаться в ТКГ, пока Россия обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение.

Ранее Алексей Резников рассказал, кто от ОРДЛО может участвовать в ТКГ. По его словам, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить".
Korrespondent
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