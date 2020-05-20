Утром враг 40 минут обстреливал позиции ВСУ возле Орехово

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении противник открывал огонь дважды в утренние часы.

"После 8 часов на наших позициях оборудованных недалеко от населенного пункта Шумы разорвалось 11 мин калибра 82 мм. А в 9 часов начался обстрел из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку от Орехово, который длился 40 минут.

Усмирить оккупантов удалось огнем из гранатометов и пулеметов", - говорится в сообщении.

На донецком направлении в ночное время российско-оккупационные войска осуществили 2 огневые провокации с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Богдановки.

А вблизи Красногоровки около 5:30 утра враг применил миномет 120-мм калибра, выпустив 20 мин.

Кроме того, из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи возле Павлополя.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, потери врага уточняются.

Наши воины держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки противника ее дестабилизировать.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.