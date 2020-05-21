В Херсоне стычка правоохранителей и Нацкорпуса. ФОТО

В Херсоне прошла акция Нацкорпуса за отставку главы офиса президента Андрея Ермака, во время которой произошла потасовка между правоохранителями. Об этом сообщает Укринформ в среду, 20 мая.
"Мне обидно как общественному активисту: человек приходит выдвигать свои требования, а передо мной устраивают бал-маскарад... непонятно, чего они ждут... Письмо с требованиями отнесли в облгосадминистрацию, вышла женщина из канцелярии, поставила печать, расписалась на двух экземплярах, один из экземпляров мы забрали себе", - заявил после инцидента глава Херсонского областного отделения Нацкорпуса Иван Старостенко.
Отмечается, что представители Нацкорпуса собрались на площади Свободы, возле здания ОГА и облсовета. Акция была мирная, участники провозгласили, что сформулировали свои требования об отставке главы ОП Андрея Ермака в письменном виде и хотят, чтобы эти требования как документ были официально приняты в облгосадминистрации. Несколько таких представителей двинулись ко входу в ОГА, перекрытому правоохранителями, которых было также около 30 человек.
К протестующим вышел первый замглавы ОГА Дмитрий Бутрий, который хотел принять письменные требования активистов Нацкорпуса. Однако они требовали, чтобы их пропустили в здание ОГА и приняли документ официально.
Тогда полиция попыталась не пропустить представителей Нацкорпуса в здание, возникла потасовка. В конфликтную ситуацию вмешался руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, который позволил представителям Нацкорпуса пройти в здание. Члены Нацкорпуса были возмущение тем, что возле здания ОГА было, по их словам, больше полицейских, чем участников акции.