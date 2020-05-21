Каждый призывник пройдет тестирование на коронавирус

По предварительным планам, первые отправки в войска молодого пополнения планируют с 15 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В соответствии с Указом Президента Украины мероприятия призыва продолжаются в течение мая-июля. Но в связи с карантином в настоящее время проводят только те мероприятия, которые не требуют вызова призывников в военные комиссариаты. То есть, это работа с документами. Если будут сняты ограничения карантинных мероприятий с 22 мая, то фактически сразу начнут работу медицинские комиссии. Отправка в войска предварительно планируется с 15 июня до конца июля. В случае же продления карантина, будет приниматься отдельное решение", - заявил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николаем Качаненко.

По его словам, изменения количества призывников не планируют. Государственным бюджетом предусмотрены средства на этот призыв, их объем также определен распоряжением Кабмина.

"Для призывников будут проводить обсервацию. Но все зависит от карантинных мероприятий, которые будут установлены для отправки в войска. Срок обсервации - 14 дней. Военнослужащие срочной службы так же будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками и тому подобное. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус", - сообщил офицер.