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Украина
20 мая 20, 21:42
Болгария озвучила претензии к Украине
Болгария
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Недовольство болгарских парламентариев вызвано административной реформой в Одесской области.
Недовольство болгарских парламентариев вызвано административной реформой в Одесской области.

Парламент Болгарии выразил протест против административной реформы Болградского района в Одесской области. Соответствующее заявление в Софии принято в среду, 20 мая.

"Болгарский парламент категорически не согласен с планируемыми административными изменениями", - отмечается в заявлении.

Депутаты призвали болгарское правительство принять все возможные меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе.

Предлагается провести межправительственное совещание для соблюдения административного единства болгарского меньшинства в соответствии с двусторонними соглашениями, гарантирующими жителям района образование на болгарском языке.

Кабинет министров Украины планирует административную реформу, которая предполагает разделение Болградского района на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.

По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, в Болгадском районе проживает 250-300 тыс. этнических болгар.

Напомним, ранее Болгария начала получать газ в обход Украины. Ранее она получала российский газ из Румынии транзитом через Украину. С 1 января 2020 года поставки удут по газопроводу Турецкий поток.
Korrespondent
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