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Новости
Украина
21 мая 20, 08:41
Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, ранены три бойца
ООС
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Ответным огнем украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и не менее двух ранили, отметили в штабе.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Были ранены три бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 21 мая.

По данным военных, враг совершал обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Павлополя, Песков, Каменки (два раза), Старогнатовки (два раза), Богдановки (четыре раза), Красногоровки, Марьинки, Орехово, Шумы, Новоалександровка, Пивденное (два раза) и Крымского.

С начала нынешних суток неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

В штабе отметили, что на все обстрелы подразделения ВСУ дали "результативный и мотивированный ответ". По данным разведки, вчера украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и не менее двух ранили.

Напомним, за сутки 19 мая сепаратисты совершили 10 обстрелов по позициям ВСУ. Тогда украинские военные не пострадали.

В свою очередь сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" заявили о повышении боеготовности сил "республик" из-за якобы агрессивных действий Украины.
Korrespondent
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