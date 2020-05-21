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Новости
Украина
21 мая 20, 08:44
На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1
Сергей Губанов
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Трагедия произошла в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Еще трое бойцов получили ранения.
Командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Об этом 21 мая сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции.
 
Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. 
 
"Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя", − указали в полиции.
 
Обстоятельства события устанавливают.
 
Напомним, батальон Луганск-1 – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.
Korrespondent
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