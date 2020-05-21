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Новости
Украина
21 мая 20, 08:55
Сколько областей готовы к ослаблению карантина?
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По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, к ослаблению карантина готова только половина областей

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает LB.ua.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - отметил Кузин.

По его словам, в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет общая таблица по всем показателям.

"Она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - объяснил Кузин.

Он добавил, что Киев под эти параметры тоже пока не попадает.

На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. 20 мая сообщалось, что Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным.
liga.net
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