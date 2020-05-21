День вышиванки 2020: история и традиции праздника

День вышиванки отмечают в третий четверг мая. В 2020 году этот праздник отметим 21 мая.

В последняя время вышиванка стала своеобразным символом патриотизма и любви к своей стране. Многие ее любят за стильность и уникальность, ведь каждый вышитый на ней узор имеет свой символ и значение.

В День вышиванки все, от мала до велика, наряжаются и отправляются по своим делам. Традиционный украинский наряд выглядит очень празднично и дарит всем отличное настроение.

День вышиванки возник в Черновцах в 2006 году. Его инициатор писатель, журналист Леся Воронюк, которая будучи студенткой Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложила идею акции. Ее поддержали другие студенты и преподаватели и оделись соответственно.

В первый год участников флэшмоба было немного, но с каждым годом День вышиванки приобретает все большую популярность и в этот день надевают украинскую традиционную одежду все больше людей не только в нашей стране, но и на планете.

Во многих городах, маленьких и больших, в этот день проводят марши и парады вышиванок.

21 мая в вышиванку наряжаются не только люди, а даже памятники. Интересно, что украинский наряд даже как-то примерил знаменитый писающий мальчик в Брюсселе.

livejournal.com



