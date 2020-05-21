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Новости
Украина
21 мая 20, 09:13
День вышиванки 2020: история и традиции праздника
День вышиванки
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В этом году День вышиванки пройдет 21 мая.
В этом году День вышиванки пройдет 21 мая. Где и когда появилась идея отмечать день украинской национальной одежды – стильной и яркой – расскажем в материале Korrespondent.net.

День вышиванки отмечают в третий четверг мая. В 2020 году этот праздник отметим 21 мая.

В последняя время вышиванка стала своеобразным символом патриотизма и любви к своей стране.  Многие ее любят за стильность и уникальность, ведь каждый вышитый на ней узор имеет свой символ и значение.

В День вышиванки все, от мала до велика, наряжаются и отправляются по своим делам. Традиционный украинский наряд выглядит очень празднично и дарит всем отличное настроение.

Как появился День вышиванки

День вышиванки возник в Черновцах в 2006 году. Его инициатор писатель, журналист Леся Воронюк, которая будучи студенткой Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложила идею акции. Ее поддержали другие студенты и преподаватели и оделись соответственно.

В первый год участников флэшмоба было немного, но с каждым годом День вышиванки приобретает все большую популярность и в этот день надевают украинскую традиционную одежду все больше людей не только в нашей стране, но и на планете.

Во многих городах, маленьких и больших, в этот день проводят марши и парады вышиванок.

21 мая в вышиванку наряжаются не только люди, а даже памятники. Интересно, что украинский наряд даже как-то примерил знаменитый писающий мальчик в Брюсселе.

 livejournal.com

Вышиванка – символ Украины

Вышиванка долгое время в истории была праздничной одеждой, а не повседневной. Считается, что моду на частое использование вышиванки ввел Иван Франко - говорят, он был первым, кто надел вышитую сорочку вместе с будничной одеждой. Именно в таком виде писатель изображен на 20-гривневой купюре.



Изначально вышиванка была не только праздничной и красивой одеждой, но и оберегом, который по поверьям мог отпугивать злые силы. В связи с этим сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела. Кроме того, считали, что на обратной стороне вышиванки не должно быть никаких узелков, – они могут стать причиной несчастий в жизни.

В каждом регионе Украины вышиванка имеет свои особенности. Своими особенными вышиванками могут похвалиться даже отдельные села. Сорочки отличаются фасонами, цветом, способом вышивки, орнаментом и узорами.

Отметим, что поисковая система Google посвятила сегодня Дню вышиванки свой праздничный дудл.
Korrespondent
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