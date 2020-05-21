Коронавирус. В Украине почти 500 новых случаев за сутки

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 272 пациента, но было выявлено 476 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.





На 08:40 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 человек умерли, и 6227 пациентов выздоровели.





За минувшие сутки зафиксировали 476 новых случая заболевания (сутками ранее - 354), 15 человек умерли (сутками ранее - 16), выздоровели 272 пациента (сутками ранее - 323).





На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медика. Госпитализация понадобилась для 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик.





Подключние к аппарату ИВЛ потребовалось для 249 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.



