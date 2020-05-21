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Новости
Украина
21 мая 20, 21:43
В деле Шеремета произошел неожиданный поворот
Шеремет
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Следствие переквалифицировало действия фигурантов дела об убийстве известного тележурналиста Павла Шеремета

Об этом заявил адвокат Леонид Маслов.

Трем фигурантам дела об убийстве тележурналиста Павла Шеремета ‒Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко ‒ изменили подозрения.

Как написал в своем Facebook адвокат Леонид Маслов, по версии следствия, Антоненко является исполнителем, а не организатором убийства.

В свою очередь, Кузьменко лишь закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, а не приводила ее в действие.

По словам юриста, следствие также изменило и мотив преступления.

«Теперь «неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов решили создать крайне резонансные события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста», ‒ написал он, добавив, что эти неустановленные лица якобы и привлекли Антоненко, Дугарь и Кузьменко к совершению убийства.

«Не за деньги», ‒ подчеркнул Маслов.

Он также сообщил, что на фигурантов «повесили» две новые статьи, однако не сказал, какие именно.

Напомним, тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.
Fraza.ua
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