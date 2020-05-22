За сутки - 7 вражеских обстрелов. Один украинский воин погиб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ неподалеку от Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-мм калибра.

"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор: "Какие-либо преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств".

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

Вместе с тем, как сообщили в штабе, с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Богдановки, а неподалеку от Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.