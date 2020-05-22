В Украине коронавирусом заражены более 20 тысяч человек

По состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 442 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 824 случая;
Волынская область — 740 случаев;
Днепропетровская область — 859 случаев;
Донецкая область — 141 случай;
Житомирская область — 607 случаев;
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Закарпатская область — 1003 случая;
Запорожская область — 401 случай;
Ивано-Франковская область — 1 268 случаев;
Кировоградская область — 460 случаев;
город Киев — 2 522 случая;
Киевская область — 1 344 случая;
Львовская область — 1240 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 277 случаев;
Одесская область — 814 случаев;
Полтавская область — 266 случаев;
Ровенская область — 1 323 случая;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1 105 случаев;
Харьковская область — 866 случаев;
Херсонская область — 173 случая;
Хмельницкая область — 299 случаев;
Черновицкая область — 2 905 случаев;
Черкасская область — 383 случая;
Черниговская область — 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1 284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 21 мая в Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.