Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.33
USD
26.70
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 мая 20, 10:09
В Украине коронавирусом заражены более 20 тысяч человек
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За сутки в Украине зафиксировано 442 новых случая инфицирования

По состоянию на 9:00 22 мая в Украине зарегистрировано 20 тысяч 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 442 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 824 случая;

Волынская область — 740 случаев;

Днепропетровская область — 859 случаев;

Донецкая область — 141 случай;

Житомирская область — 607 случаев;

Читайте также: Заболевших коронавирусом держат на карантине по 7 недель из-за проблем с ПЦР — киевлянка

Закарпатская область — 1003 случая;

Запорожская область — 401 случай;

Ивано-Франковская область — 1 268 случаев;

Кировоградская область — 460 случаев;

город Киев — 2 522 случая;

Киевская область — 1 344 случая;

Львовская область — 1240 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 277 случаев;

Одесская область — 814 случаев;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1 323 случая;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1 105 случаев;

Харьковская область — 866 случаев;

Херсонская область — 173 случая;

Хмельницкая область — 299 случаев;

Черновицкая область — 2 905 случаев;

Черкасская область — 383 случая;

Черниговская область — 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1 284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 21 мая в Украине за сутки зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Delo
Ещё по теме:
В Украине наименьшее число новых заболевших за неделю
В Украине 402 новых случая и рекордное число выздоровевших
В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека
В России - наибольшее число умерших от коронавируса за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Одессе произошло обрушение жилого дома. ФОТО
noimageЗа сутки - 7 вражеских обстрелов. Один украинский воин погиб
noimageЧьи вышиванки носят Владимир и Елена Зеленские?
noimageВ деле Шеремета произошел неожиданный поворот
noimageКоронавирус. В Украине почти 500 новых случаев за сутки
Лента новостей