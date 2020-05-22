День Николая Чудотворца: история и что нельзя делать

Святой Николай почитаем всеми христианами. Верующие празднуют 22 мая День Святого Николая Чудотворца. Это празднество связано с переносом мощей знаменитого архиепископа из городка Миры в Бари.

Святой был рожден в греческой колонии в Азии – в городе Патары. Его родители были христианами и занимались благотворительностью.

В детстве Николай много времени читал церковные книги, регулярно посещал храм. А когда подрос, выучился на священника и поступил служить в храм, где отцом-настоятелем обители был его родной дядя – знаменитый епископ Патарский.

После смерти родителей Николай Чудотворец отдал все состояние нуждающимся, а сам стал епископом в Мире. Сегодня этот город называют Демре, и находится данное место в турецкой Анталье.

Справедливого и честного архиепископа очень чтили люди. За свою долгую жизнь Святой Николай совершил немало чудес.

Умер Николай Угодник, прожив много лет. Подлинная дата его смерти не известна. Историки считают, что это произошло примерно в 341-351 годах.

После смерти мощи Николая Угодника оставались не тронутыми тленом. Они мироточили, и от этой благодати исцелялись сотни верующих.

Кому покровительствует святой





Николай Чудотворец признается покровителем детей. Ему также молятся моряки, путешественники, торговцы, немощные люди.





Как правильно праздновать 22 мая





В этот день верующие не едят яиц и мяса, отдавая предпочтение рыбным блюдам.





В некоторых местностях на Николу Вешнего верующие устраивают крестные ходы. Считалось, что милостивый Николай может подсобить в борьбе с засухой и непогодой.





Сегодня можно посетить храм или помолиться дома, прося Николая Угодника о помощи в каком-либо деле.





Вечером нужно собраться всей семьей за праздничным столом и провести общую благодарственную молитву святому за его заступничество.





В день памяти Николы Вешнего ничего не стоит делать для себя лично. Так как святой все отдавал людям, то и верующим в такой день стоит отдать что-то на благотворительность, подать милостыню. Можно сделать пожертвование сиротам, детским домам, бедным семьям.









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