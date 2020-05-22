Ослабление карантина в Киеве под угрозой

Карантин в Киеве могут не ослабить с 23 мая. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.





Столица не соответствует одному из критериев Минздрава для перехода на второй этап ослабления карантина: в Киеве количество заболевших за последнюю неделю составляет 15,6 на 100 000 человек, в то время как должно быть менее 12.





Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного транспорта и торговых организаций площадью до 1000 квадратных метров с 23 мая, а работу метро с 25 мая, поскольку в городе, по его словам, транспортный коллапс.





Завтра с утра комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям примет окончательное решение.





За минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Среди новых заболевших - девять медиков. За сутки в столице госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.





С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2522 случая COVID-19, 58 человек умерли, 338 выздоровели.





Число заболевших в Дарницком районе превысило 500 человек. Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском и Святошинском районах, по семь человек.





Данные по районам:





Дарницкий - 504 (6);





Печерский - 422 (4);





Деснянский - 263 (6);





Днепровский - 229 (2);





Соломенский - 224 (7);





Голосеевский - 211 (5);





Оболонский - 194 (3);





Святошинский - 176 (7);





Шевченковский - 170 (2);





Подольский - 129 (5).



