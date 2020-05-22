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Украина
22 мая 20, 12:45
Ослабление карантина в Киеве под угрозой
Киев,майдан,незалежности
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За минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Больше всего новых заболевших - в Соломенском и Святошинском районах.
Карантин в Киеве могут не ослабить с 23 мая. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Столица не соответствует одному из критериев Минздрава для перехода на второй этап ослабления карантина: в Киеве количество заболевших за последнюю неделю составляет 15,6 на 100 000 человек, в то время как должно быть менее 12.

Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного транспорта и торговых организаций площадью до 1000 квадратных метров с 23 мая, а работу метро с 25 мая, поскольку в городе, по его словам, транспортный коллапс.

Завтра с утра комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям примет окончательное решение.

За минувшие сутки в Киеве выявили 47 случаев COVID-19, один человек умер. Среди новых заболевших - девять медиков. За сутки в столице госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии в Киеве подтверждено 2522 случая COVID-19, 58 человек умерли, 338 выздоровели.

Число заболевших в Дарницком районе превысило 500 человек. Больше всего заболевших за сутки - в Соломенском и Святошинском районах, по семь человек.

Данные по районам:

Дарницкий - 504 (6);

Печерский - 422 (4);

Деснянский - 263 (6);

Днепровский - 229 (2);

Соломенский - 224 (7);

Голосеевский - 211 (5);

Оболонский - 194 (3);

Святошинский - 176 (7);

Шевченковский - 170 (2);

Подольский - 129 (5).

Источник: https://news.liga.net/
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